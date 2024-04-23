Меджитов (Рамазанова) Рашиде — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меджитов (Рамазанова) Рашиде

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Расим

Отец ребёнка: Меджитов Рамазан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меджитов Рамазан

Рождение ребёнка
15.12.1926

Сын: Рамазанов Осман

Отец ребёнка: Меджитов Рамазан

Смерть
Неизвестно

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