Меджитов (Рамазанова) Рашиде
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Расим
Отец ребёнка: Меджитов Рамазан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меджитов Рамазан
Рождение ребёнка
15.12.1926
Сын: Рамазанов Осман
Отец ребёнка: Меджитов Рамазан
Смерть
Неизвестно