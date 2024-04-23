Рамазанов Осман
Место рожденияКрым, Балаклаевский район
Дата рождения15.12.1926
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926
Отец: Меджитов Рамазан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1948
Дочь: Ряжина (Ромазанова) Дина
Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Ромазанов) Любовь
Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия
Рождение ребёнка
03.08.1954
Дочь: Михайлова (Ромазанова) Лилия
Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия
Смерть
1984