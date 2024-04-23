Рамазанов Осман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Осман

Место рождения

Крым, Балаклаевский район

Дата рождения

15.12.1926

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926

Отец: Меджитов Рамазан

Мать: Меджитов (Рамазанова) Рашиде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Рождение ребёнка
19.08.1948

Дочь: Ряжина (Ромазанова) Дина

Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Ромазанов) Любовь

Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Рождение ребёнка
03.08.1954

Дочь: Михайлова (Ромазанова) Лилия

Мать ребёнка: Чердакова (Чердакова) Феодосия

Смерть
1984

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