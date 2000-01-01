Рихтер (Richter) Катарина (Katharina)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения25.10.1788
Дата смерти10.10.1789
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1788
Отец: Рихтер Иоганнес Адам
Мать: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.10.1789
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция