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Рихтер (Richter) Катарина (Katharina)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

25.10.1788

Дата смерти

10.10.1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1788

Отец: Рихтер Иоганнес Адам

Мать: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.10.1789
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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