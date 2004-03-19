Курьята Иван Павлович
Место рождениясело Ясная Поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Казахстана
Дата рождения06.12.1948
Дата смерти19.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948
Отец: Курьята Павел Кириллович
Мать: Курьята Мария Ивановна
село Ясная Поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Казахстана
Бракосочетание
20.03.1971
Рождение ребёнка
04.07.1972
Мать ребёнка: Курьята Людмила Дмитриевна
Смерть
19.03.2004