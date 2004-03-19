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Курьята Иван Павлович

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Место рождения

село Ясная Поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Казахстана

Дата рождения

06.12.1948

Дата смерти

19.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948

Отец: Курьята Павел Кириллович

Мать: Курьята Мария Ивановна

село Ясная Поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Казахстана
Бракосочетание
20.03.1971

Жена: Курьята Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.07.1972

Сын: Курьята Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Курьята Людмила Дмитриевна

Смерть
19.03.2004
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