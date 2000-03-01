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Курьята Мария Ивановна

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Место рождения

Суслы, Житомирська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ольшевский Иван

Мать: не указана

Суслы, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.12.1948

Сын: Курьята Иван Павлович

Отец ребёнка: Курьята Павел Кириллович

село Ясная Поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Казахстана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьята Павел Кириллович

Смерть
?.03.2000
Омск, город Омск, Омская область
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