Курьята Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.03.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ольшевский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1948
Отец ребёнка: Курьята Павел Кириллович
село Ясная Поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Казахстана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2000
Омск, город Омск, Омская область