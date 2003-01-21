Майоров Кирилл Егорович
Место рождения
Дата рождения01.02.1925
Дата смерти21.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1925
Отец: Майоров Егор Кириллович
Рождение ребёнка
30.11.1950
Дочь: Хамидуллина Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Майорова Екатерина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Нина Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.01.2003