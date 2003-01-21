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Майоров Кирилл Егорович

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.02.1925

Дата смерти

21.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1925

Отец: Майоров Егор Кириллович

Мать: Майорова Мария Васильевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1950

Дочь: Хамидуллина Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Майорова Екатерина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Нина Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
21.01.2003
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