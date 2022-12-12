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Майоров Егор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1925

Сын: Майоров Кирилл Егорович

Мать ребёнка: Майорова Мария Васильевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1929

Дочь: Симулина Елена Егоровна

Мать ребёнка: Майорова Мария Васильевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Мария Васильевна

Смерть
1943
Жуковка, Орловский муниципальный район, Орловская область
погиб ВОВ
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