Майоров Егор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1925
Мать ребёнка: Майорова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1929
Дочь: Симулина Елена Егоровна
Мать ребёнка: Майорова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Жуковка, Орловский муниципальный район, Орловская область
погиб ВОВ