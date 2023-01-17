Антонычев Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
81 в исп.1830 24 семья в рев.1850 22 в рев.1858 101 семья в исп.1864
Бракосочетание
05.11.1816 ст.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Антонычева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Антонычева Пелагея Алексеевна
В 1864 году так и не замужем
Смерть
После 1864