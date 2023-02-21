Черторыжский Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти16.08.1826
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1785
Сын: Черторыжский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Черторыжская Софья Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796
Сын: Черторыжский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Черторыжская Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский ассесор
Смерть
16.08.1826
Любаново, Московская область, Russia (Россия)