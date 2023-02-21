Черторыжский Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черторыжский Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

16.08.1826

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Черторыжский Алексей Михайлович

Мать: Черторыжская Аксиния Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Черторыжский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Черторыжская Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Черторыжский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Черторыжская Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский ассесор
Смерть
16.08.1826
Любаново, Московская область, Russia (Россия)
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