Черторыжская Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерторыжская Софья Ивановна

Черторыжская Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татищев Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Черторыжский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Черторыжский Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Черторыжский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Черторыжский Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close