Черторыжская Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татищев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Черторыжский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Черторыжский Николай Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796
Сын: Черторыжский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Черторыжский Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно