Куркина (Беляева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина (Беляева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

06.11.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

1916 г.р.
1919 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Беляев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Куркин Федор

Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Куркин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Андрей Михайлович

Смерть
06.11.1970
Похороны
Неизвестно
Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
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