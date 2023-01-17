Куркина (Беляева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти06.11.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Беляев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Куркин Федор
Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1921
Отец ребёнка: Куркин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1970
Похороны
Неизвестно