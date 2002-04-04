Куркин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1921
Дата смерти04.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921
Отец: Куркин Андрей Михайлович
Мать: Куркина Ирина
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
23.01.1956
Рождение ребёнка
09.03.1958
Рождение ребёнка
23.01.1960
Рождение ребёнка
1963
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куркина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
04.04.2002
Причина смерти: Болезнь Рак кишечника