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Куркин Василий Андреевич

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Место рождения

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.01.1921

Дата смерти

04.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921

Отец: Куркин Андрей Михайлович

Мать: Куркина Ирина

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Мария Васильевна

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Мария Васильевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
04.04.2002
Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Болезнь Рак кишечника
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