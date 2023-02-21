Куркин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркин Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

30.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1916 г.р.
1919 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Куркин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Куркина Ирина

Рождение ребёнка
1919

Сын: Куркин Федор

Мать ребёнка: Куркина Ирина

Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Куркин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Куркина Ирина

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Ирина

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Ирина

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куркина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркина Ирина

Смерть
30.01.1942
Причина смерти: На войне
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