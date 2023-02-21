Куркин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти30.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Куркин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Куркина Ирина
Рождение ребёнка
1919
Сын: Куркин Федор
Мать ребёнка: Куркина Ирина
Рождение ребёнка
21.01.1921
Мать ребёнка: Куркина Ирина
Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куркина Ирина
Смерть
30.01.1942
Причина смерти: На войне