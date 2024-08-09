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Михаил Дмитриев

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1787

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Дмитрий Филиппов

Мать: Пелагея Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Илья Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Евдоким Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Смерть
1851

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