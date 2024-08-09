Михаил Дмитриев
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1787
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Дмитрий Филиппов
Мать: Пелагея Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Илья Михайлов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Евдоким Михайлов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
1851