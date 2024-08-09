Пелагея Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Филиппов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Варфоломей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Филиппов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Филиппов

Смерть
Неизвестно

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