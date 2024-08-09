Варфоломей Дмитриев
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1776
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Дмитрий Филиппов
Мать: Пелагея Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тарас Варфоломеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аграфена Варфоломеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Яким Варфоломеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
1813