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Варфоломей Дмитриев

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1776

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Дмитрий Филиппов

Мать: Пелагея Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тарас Варфоломеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аграфена Варфоломеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Яким Варфоломеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Смерть
1813

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