Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Илья Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Евдоким Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Смерть
Неизвестно