Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Илья Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Евдоким Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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