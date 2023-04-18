Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Ельцов Дмитрий (Митроха) Евфимович

Мать: Ельцов Анна Сампсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Иван Данилович

Мать ребёнка: Ельцова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Константин Данилович

Мать ребёнка: Ельцова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Валентин Данилович

Мать ребёнка: Ельцова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельцова Манефа Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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