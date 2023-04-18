Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ельцова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Константин Данилович
Мать ребёнка: Ельцова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Валентин Данилович
Мать ребёнка: Ельцова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельцова Манефа Даниловна
Смерть
Неизвестно