Ельцова Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Константин Данилович
Отец ребёнка: Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельцов Валентин Данилович
Отец ребёнка: Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич
Смерть
Неизвестно