Ельцова Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Бородин Василий Иванович

Мать: Бородина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Иван Данилович

Отец ребёнка: Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Константин Данилович

Отец ребёнка: Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Валентин Данилович

Отец ребёнка: Ельцов Данила (Данил) Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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