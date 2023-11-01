Черентаев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952
Отец: Черентаев Александр Васильевич
Мать: Черентаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черентаев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Черентаева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черентаев Руслан Евгеньевич
Мать ребёнка: Черентаева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черентаева Валентина