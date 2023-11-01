Черентаев Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черентаев Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952

Отец: Черентаев Александр Васильевич

Мать: Черентаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черентаев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Черентаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черентаев Руслан Евгеньевич

Мать ребёнка: Черентаева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черентаева Валентина

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