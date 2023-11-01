Черентаева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1946
Сын: Черентаев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1952
Сын: Черентаев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно