Черентаева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черентаева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1946

Сын: Черентаев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1952

Сын: Черентаев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Черентаев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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