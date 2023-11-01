Черентаева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черентаева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черентаев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Черентаев Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черентаев Руслан Евгеньевич

Отец ребёнка: Черентаев Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черентаев Евгений Александрович

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