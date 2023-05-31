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Босый Савва Стефанов

Место рождения

Михайловка, Черкаська область

Дата рождения

02.12.1878 ст.

Дата смерти

17.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1878 ст.

Отец: Босый Стефан Леонтиев

Мать: Белявская Александра Феодорова

Михайловка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босая (Крот) Елена Павлова

Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Дочь: Босая (Босая) Агафия Саввина

Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.

Сын: Босый Андрей Саввин

Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.

Сын: Босый Филипп Саввин

Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.

Сын: Босый Иван Саввин

Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.06.1914

Дочь: Радченко (Босая) Мария Саввина

Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
31.10.1916 ст.

Сын: Босый Демьян (Дамиан) Саввин

Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова

Михайловка, Черкаська область
Смерть
17.09.1937
Гомель, Гомельская область

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