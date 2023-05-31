Босый Савва Стефанов
Место рождения
Дата рождения02.12.1878 ст.
Дата смерти17.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1878 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Дочь: Босая (Босая) Агафия Саввина
Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.
Сын: Босый Андрей Саввин
Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.
Сын: Босый Филипп Саввин
Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.
Сын: Босый Иван Саввин
Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова
Рождение ребёнка
16.06.1914
Дочь: Радченко (Босая) Мария Саввина
Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова
Рождение ребёнка
31.10.1916 ст.
Сын: Босый Демьян (Дамиан) Саввин
Мать ребёнка: Босая (Крот) Елена Павлова
Смерть
17.09.1937
Гомель, Гомельская область