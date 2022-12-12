село Михайловка, село Михайловка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Михайловка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Прусянская волость
1414. Прусы, село бывшее владельческое, дворов 384, жителей 2000, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, трактир, 3 питейных дома, Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Пруссянская волость
Пруссы село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27389Михайлівкаселоцентр сільської радир-н Кам'янськийсільрада Михайлівська
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