Босая (Крот) Елена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босая (Крот) Елена Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крот Павел Петров

Мать: Крот (Босая) Евфросиния Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босый Савва Стефанов

Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Дочь: Босая (Босая) Агафия Саввина

Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.

Сын: Босый Андрей Саввин

Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.

Сын: Босый Филипп Саввин

Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.

Сын: Босый Иван Саввин

Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.06.1914

Дочь: Радченко (Босая) Мария Саввина

Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
31.10.1916 ст.

Сын: Босый Демьян (Дамиан) Саввин

Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов

Михайловка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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