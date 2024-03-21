Босая (Крот) Елена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крот Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Босый Савва Стефанов
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Дочь: Босая (Босая) Агафия Саввина
Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.
Сын: Босый Андрей Саввин
Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.
Сын: Босый Филипп Саввин
Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов
Рождение ребёнка
14.11.1912 ст.
Сын: Босый Иван Саввин
Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов
Рождение ребёнка
16.06.1914
Дочь: Радченко (Босая) Мария Саввина
Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов
Рождение ребёнка
31.10.1916 ст.
Сын: Босый Демьян (Дамиан) Саввин
Отец ребёнка: Босый Савва Стефанов
Смерть
Неизвестно