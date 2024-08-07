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Лиференко Елена Георгиевна

Место рождения

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.08.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919

Отец: Лиференко Георгий Никитич

Мать: Лиференко Александра Георгиевна

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1936

Сын: Григорьев Виллий Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
08.12.1941

Дочь: Лиференко Лидия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Богородское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лиференко Тамара Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
?.08.1976

Муж: Харунжин Семен

Смерть
Неизвестно

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