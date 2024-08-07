Лиференко Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919
Рождение ребёнка
19.11.1936
Сын: Григорьев Виллий Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.12.1941
Дочь: Лиференко Лидия Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Богородское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лиференко Тамара Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
?.08.1976
Муж: Харунжин Семен
Смерть
Неизвестно