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Лиференко Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиференко Георгий Никитич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лиференко Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Рождение ребёнка
01.08.1919

Дочь: Лиференко Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Лиференко Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лиференко Люция Георгиевна

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Лиференко Авангард Георгиевич

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лиференко Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Лиференко Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лиференко Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич

Смерть
Неизвестно

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