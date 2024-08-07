Лиференко Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лиференко Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Рождение ребёнка
01.08.1919
Дочь: Лиференко Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лиференко Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лиференко Люция Георгиевна
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лиференко Авангард Георгиевич
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лиференко Юрий Георгиевич
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Лиференко Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лиференко Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Лиференко Георгий Никитич
Смерть
Неизвестно