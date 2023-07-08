Нестеров Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Нестеров Никита Васильевич
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Дочь: Нестерова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Сын: Нестеров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Дочь: Нестерова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Сын: Нестеров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Сын: Нестеров Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Дочь: Нестерова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Дочь: Нестерова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна