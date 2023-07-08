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Нестеров Василий Григорьевич

Место рождения

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Нестеров Григорий Нестерович

Мать: Нестерова (Минчёнок) Александра Яковлевна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.05.1889 ст.

Жена: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1890 ст.

Сын: Нестеров Никита Васильевич

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.

Дочь: Нестерова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Сын: Нестеров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.

Сын: Нестеров Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Дочь: Нестерова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1900 ст.

Сын: Нестеров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1902 ст.

Сын: Нестеров Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Дочь: Нестерова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.

Сын: Нестеров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Дочь: Нестерова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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