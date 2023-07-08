Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна
Место рождения
Дата рождения20.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Нестеров Никита Васильевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Дочь: Нестерова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Сын: Нестеров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Дочь: Нестерова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Сын: Нестеров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Сын: Нестеров Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Дочь: Нестерова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич
Дочь: Нестерова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич