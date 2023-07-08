Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Ледохович) Наталья Максимовна

Место рождения

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

20.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.05.1889 ст.

Муж: Нестеров Василий Григорьевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1890 ст.

Сын: Нестеров Никита Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.

Дочь: Нестерова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Сын: Нестеров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.

Сын: Нестеров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Дочь: Нестерова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1900 ст.

Сын: Нестеров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1902 ст.

Сын: Нестеров Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Дочь: Нестерова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.

Сын: Нестеров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Дочь: Нестерова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Нестеров Василий Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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