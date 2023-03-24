Пономарёв Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1909

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва (Уздымир) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
12.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва (Уздымир) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
14.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва (Уздымир) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
16.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва (Уздымир) Надежда Владимировна

Смерть
1986

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