Пономарёв Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1909
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1938
Рождение ребёнка
14.03.1940
Рождение ребёнка
16.08.1945
Смерть
1986