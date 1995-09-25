Пономарёва (Уздымир) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Уздымир) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1908

Дата смерти

25.09.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Антонович

Рождение ребёнка
14.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Антонович

Рождение ребёнка
16.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Александр Антонович

Смерть
25.09.1995
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