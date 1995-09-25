Пономарёва (Уздымир) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1908
Дата смерти25.09.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1938
Рождение ребёнка
14.03.1940
Рождение ребёнка
16.08.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1995