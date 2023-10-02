Марфа Степанова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Степанъ Михневъ
Мать: Марья Трифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Афанасьевъ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Степанъ Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Афанасьевъ
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сигклитикия Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Афанасьевъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иванъ Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Афанасьевъ
Смерть
Неизвестно