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Марфа Степанова

Место рождения

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Степанъ Михневъ

Мать: Марья Трифанова

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Афанасьевъ

Рождение ребёнка
1853

Сын: Степанъ Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Афанасьевъ

Кривцево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сигклитикия Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Афанасьевъ

Кривцево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иванъ Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Афанасьевъ

Кривцево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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