Марья Трифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Трифанова

Марья Трифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанъ Михневъ

Рождение ребёнка
1809

Сын: Иванъ Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Михневъ

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Михневъ

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Алексей Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Михневъ

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Устинья Степанова

Отец ребёнка: Степанъ Михневъ

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Степанъ Михневъ

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрёна Степанова

Отец ребёнка: Степанъ Михневъ

Шабаново, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.