Марья Трифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанъ Михневъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иванъ Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Михневъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Михневъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алексей Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Михневъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Устинья Степанова
Отец ребёнка: Степанъ Михневъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Степанъ Михневъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрёна Степанова
Отец ребёнка: Степанъ Михневъ
Смерть
Неизвестно