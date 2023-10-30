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Филипп Афанасьевъ

Место рождения

Кривцево, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Кривцево, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Степанъ Филиппов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Кривцево, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сигклитикия Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Кривцево, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иванъ Филиппов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Кривцево, Селецкая волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степанова

Смерть
Неизвестно
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