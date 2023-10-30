Филипп Афанасьевъ
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Степанъ Филиппов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сигклитикия Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иванъ Филиппов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степанова
Смерть
Неизвестно