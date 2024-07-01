Щербакова Федосья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Федосья Лаврентьевна

Место рождения

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Щербакова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Щербаков Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Щербаков Аврам Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Щербакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Смерть
Неизвестно

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