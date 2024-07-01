Щербакова Федосья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Щербакова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Щербаков Гаврило Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Щербакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Григорьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 лист
Смерть
Неизвестно