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Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1892

Отец: Кемппи Иван Петрович

Мать: Кемппи (Пёккёнен) Ева Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.11.1922

Муж: Левоска Адам Абрамович

Рождение ребёнка
01.10.1923

Сын: Левоска Эйно Адамович

Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.06.1925

Сын: Левоска Илмари Адамович

Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Сын: Левоска Иван Адамович

Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Дочь: (Левоска) Элина Адамовна

Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: (Левоска) Сайми Адамовна

Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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