Левоска (Кемппи) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1892
Бракосочетание
20.11.1922
Рождение ребёнка
01.10.1923
Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович
Рождение ребёнка
11.06.1925
Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович
Рождение ребёнка
25.05.1927
Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович
Рождение ребёнка
25.05.1927
Дочь: (Левоска) Элина Адамовна
Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: (Левоска) Сайми Адамовна
Отец ребёнка: Левоска Адам Абрамович
Смерть
Неизвестно