Кемппи (Пёккёнен) Ева Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.11.1849
Дата смерти20.05.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кемппи Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1877
Сын: Кемппи Петр Иванович
Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Кемппи Александр Иванович
Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1887
Сын: Кемппи Адам Иванович
Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1892
Дочь: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович
Смерть
20.05.1929