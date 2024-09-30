Кемппи (Пёккёнен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Пёккёнен) Ева Ивановна

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.11.1849

Дата смерти

20.05.1929

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кемппи Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1877

Сын: Кемппи Петр Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Кемппи Александр Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.12.1887

Сын: Кемппи Адам Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.06.1892

Дочь: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кемппи Иван Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.05.1929

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