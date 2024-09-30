Левоска Адам Абрамович
Место рождения
Дата рождения24.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1896
Бракосочетание
20.11.1922
Рождение ребёнка
01.10.1923
Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1925
Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1927
Дочь: (Левоска) Элина Адамовна
Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1927
Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: (Левоска) Сайми Адамовна
Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно