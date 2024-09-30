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Левоска Адам Абрамович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1896

Отец: Левоска Абрам Адамович

Мать: Левоска (Аман) Елизавета Яковлевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.11.1922

Жена: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1923

Сын: Левоска Эйно Адамович

Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.06.1925

Сын: Левоска Илмари Адамович

Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Дочь: (Левоска) Элина Адамовна

Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Сын: Левоска Иван Адамович

Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: (Левоска) Сайми Адамовна

Мать ребёнка: Левоска (Кемппи) Мария Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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