Дюрменева Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюрменева Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюрменев Аким Петров

Место жительства
Неизвестно
Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Дюрменев Алексей Акимов

Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Дюрменева) Анна Акимова

Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Дюрменева) Феодора Акимова

Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Дюрменев Петр Акимов

Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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