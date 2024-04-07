Дюрменева Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюрменев Аким Петров
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Дюрменева) Анна Акимова
Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Дюрменева) Феодора Акимова
Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дюрменев Петр Акимов
Отец ребёнка: Дюрменев Аким Петров
Смерть
Неизвестно