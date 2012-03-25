(Соловьева) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1935
Дата смерти25.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935
Отец: Соловьев Андрей
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
08.07.1960
Отец ребёнка: Фирсов Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Сергей Дмитриевич
Смерть
25.03.2012
Инжавино, Тамбовская область, Россия