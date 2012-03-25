(Соловьева) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Соловьева) Валентина Андреевна

(Соловьева) Валентина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1935

Дата смерти

25.03.2012

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935

Отец: Соловьев Андрей

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
08.07.1960

Сын: Фирсов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Фирсов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Сергей Дмитриевич

Смерть
25.03.2012
Инжавино, Тамбовская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close