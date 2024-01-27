Соловьев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Гусева Нина Андреевна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Соловьев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
15.05.1935
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Анастасия
Смерть
Неизвестно