Соловьев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1927 г.р.
Около 1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Гусева Нина Андреевна

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Соловьев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
15.05.1935

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
Неизвестно

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