Фирсов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960

Отец: Фирсов Сергей Дмитриевич

Мать: Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
24.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбовская область, Инжавино
Рождение ребёнка
31.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбовская область, Инжавино
Смерть
Неизвестно
Инжавинский район, Тамбовская область, Россия
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