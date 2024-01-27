Фирсов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960
Отец: Фирсов Сергей Дмитриевич
Мать: Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
24.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбовская область, Инжавино
Рождение ребёнка
31.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбовская область, Инжавино
Смерть
Неизвестно
Инжавинский район, Тамбовская область, Россия