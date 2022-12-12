Красулин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулин Дмитрий Егорович

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Место рождения

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Красулин Егор Филиппович

Мать: не указана

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1858 ст.

Дочь: Красулина Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Красулина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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