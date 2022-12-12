Красулин Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Красулин Егор Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1858 ст.
Дочь: Красулина Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Красулина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красулина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красулина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно