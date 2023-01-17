Красулин Егор Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Красулин Филипп
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Красулин Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1823 ст.
Дочь: Красулина Акилина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно