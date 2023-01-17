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Красулин Егор Филиппович

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Место рождения

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Красулин Филипп

Мать: Красулина Евдокия Димитриевна

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Красулин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Красулин Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1823 ст.

Дочь: Красулина Акилина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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