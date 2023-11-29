Коньшина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньшина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.06.1871

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Коньшин Яков Ермилович

Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Коньшин Андрей Ермилович

Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Коньшин Самойла Ермилович

Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Коньшин Федор Ермилович

Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич

Смерть
07.06.1871
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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