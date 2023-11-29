Коньшина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти07.06.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коньшин Самойла Ермилович
Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Коньшин Ермил Николаевич
Смерть
07.06.1871
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область