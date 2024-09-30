Барндык Адам Иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1855
Дата смерти13.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1855
Бракосочетание
26.12.1882
Рождение ребёнка
05.10.1883
Мать ребёнка: Барндык (Каннинен) Ева Матвеевна
Бракосочетание
29.06.1890
Рождение ребёнка
04.10.1897
Мать ребёнка: Барндык (Спёлер) Каролина Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1905
Сын: Барндык Александр Адамович
Мать ребёнка: Барндык (Спёлер) Каролина Петровна
Смерть
13.04.1918