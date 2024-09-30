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Барндык Адам Иванович

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.08.1855

Дата смерти

13.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1855

Отец: Барндык Иван Кристианович

Мать: Барндык (Ихалаин) Елизавета Ивановна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1882

Жена: Барндык (Каннинен) Ева Матвеевна

Рождение ребёнка
05.10.1883

Сын: Барндык Иван Адамович

Мать ребёнка: Барндык (Каннинен) Ева Матвеевна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1890

Жена: Барндык (Спёлер) Каролина Петровна

Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Барндык Петр Адамович

Мать ребёнка: Барндык (Спёлер) Каролина Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1905

Сын: Барндык Александр Адамович

Мать ребёнка: Барндык (Спёлер) Каролина Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
13.04.1918

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