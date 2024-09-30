Барндык (Спёлер) Каролина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Спёлер) Каролина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1868

Дата смерти

12.10.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1890

Муж: Барндык Адам Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Барндык Петр Адамович

Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1905

Сын: Барндык Александр Адамович

Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
12.10.1921

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