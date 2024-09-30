Барндык (Спёлер) Каролина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1868
Дата смерти12.10.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1890
Рождение ребёнка
04.10.1897
Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1905
Сын: Барндык Александр Адамович
Отец ребёнка: Барндык Адам Иванович
Смерть
12.10.1921