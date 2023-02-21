Личманов Архип Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1869
Сын: Личманов Георгий Архипович
Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна
003 32-32-19 Любимовка Восприемники: Фирс Данилов, Агриппина Семенова
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: Сидоренко Матрена Архиповна
Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна
Фонд №389 Опись №1 Дело №204 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка за 1872 г. https://yandex.ru/archive/catalog/f... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1878
Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна
Фонд №389Опись №1Дело №346 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Приютное, Казанка, Логачевка, Васильевка, Любимовка, Приображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино, Михай... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1881
Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна
Ф-389 О-1 Д-402 Проверить плохо читаемый текст!
Рождение ребёнка
27.05.1886
Сын: Личманов Никифор Архипович
Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна
Ф-389 О-1 Д-530 Восприемники: Софонов Василий Михайлов
Место жительства
Около 1886
Рождение ребёнка
10.07.1889
Дочь: Ольга Архиповна
Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна
Фонд №389 Опись №1 Дело №628 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Любимовка, Марковка за 1889 г. https://yandex.ru/archive/catalog/4f3bdbd5-752f-4f7a-a7fd-1dad... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно