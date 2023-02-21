Личманов Архип Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛичманов Архип Семенович

Личманов Архип Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1869

Сын: Личманов Георгий Архипович

Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
003 32-32-19 Любимовка Восприемники: Фирс Данилов, Агриппина Семенова
Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Сидоренко Матрена Архиповна

Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №204 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка за 1872 г. https://yandex.ru/archive/catalog/f... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1878

Сын: Личманов Иван Архипович

Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389Опись №1Дело №346 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Приютное, Казанка, Логачевка, Васильевка, Любимовка, Приображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино, Михай... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1881

Сын: Личманов Федор Архипович

Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-402 Проверить плохо читаемый текст!
Рождение ребёнка
27.05.1886

Сын: Личманов Никифор Архипович

Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-530 Восприемники: Софонов Василий Михайлов
Место жительства
Около 1886
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1889

Дочь: Ольга Архиповна

Мать ребёнка: Личманова Васса Константиновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №628 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Любимовка, Марковка за 1889 г. https://yandex.ru/archive/catalog/4f3bdbd5-752f-4f7a-a7fd-1dad... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Личманова Васса Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close