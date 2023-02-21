Личманова Васса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Личманова Васса Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1886

Сын: Личманов Никифор Архипович

Отец ребёнка: Личманов Архип Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Около 1886
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1889

Дочь: Ольга Архиповна

Отец ребёнка: Личманов Архип Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Личманов Архип Семенович

Смерть
Неизвестно
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