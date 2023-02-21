Личманова Васса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1886
Сын: Личманов Никифор Архипович
Отец ребёнка: Личманов Архип Семенович
Место жительства
Около 1886
Рождение ребёнка
10.07.1889
Дочь: Ольга Архиповна
Отец ребёнка: Личманов Архип Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно