Колотушкин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти09.05.1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Колотушкин Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Колотушкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Суздальцева (Колотушкина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Колотушкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Колотушкин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна
Смерть
09.05.1883