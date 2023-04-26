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Колотушкин Иван Фёдорович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

09.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Колотушкин Фёдор

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотушкина Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Колотушкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Суздальцева (Колотушкина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колотушкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Колотушкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колотушкина Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.05.1883
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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